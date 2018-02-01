Подработка на лето: в Уфе школьники рекламируют салон эротического массажа

Подростки раздают листовки с изображением полуобнаженных девушек, рекламные объявления приносят школьникам неплохой доход – 150 рублей в час. Весьма странную для малолетних ребят работу им предоставило местное рекламное агентство.

Как сообщают местные СМИ, в Уфе школьникам предлагают крайне неподобающую подработку на лето. Подростки раздают листовки, рекламируя салон эротического массажа. Ребята, которым по 14 лет, довольны своей работой.

Работодатель оплачивает рекламу такого салона вполне приемлемой суммой. За 150 рублей в час школьники ходят в час пик мимо автомобильных пробок. Они забрасывают листовки с полуобнаженными девушками в окна машин, тем самым распространяя информацию о салоне с эротическим массажем.

Рекламное агентство, которое наняло школьников для рекламы такого салона, возраст ребят вовсе не смущает. Между тем, местные жители недовольны такой рекламой. Дети не должны рекламировать «разврат», считают горожане. Как реагируют родители школьников и знают ли они, что их дети раздают листовки с полуобнаженными девушками – остается неизвестным.