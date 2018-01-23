В Москве нашли еще одну заточенную монету вора-карманника 18 века

Острую монету карманники времен Екатерины II использовали для разрезания сумок и карманов, также могли применять их для самообороны. Часть медной монеты диаметром порядка 5 сантиметров археологи нашли во время ремонта коммуникаций на перекрестке улицы Маросемейки и Армянского переулка.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, археологам удалось отыскать еще одну монету вора-карманника. Данное орудие для краж, предполагают эксперты, было произведено в период с 1763 по 1796 годы. Монета времен Екатерины II использовалась карманниками.

В те времена воры затачивали медные монеты, чтобы потом использовать их в кражах. При помощи острого, но не привлекающего внимания орудия, злоумышленники разрезали карманы и сумки невнимательных горожан. Помимо этого, считают археологи, заточенная монета также могла помогать ворам обороняться в случае поимки или нападения.

В ходе благоустройства центральной части Москвы археологи нашли уже множество интересных артефактов. За недавний период было найдено более 10 000 объектов истории, несущих ценность для изучения мира прошлого. Все артефакты археологи внимательно изучают и передают в профильные организации для дальнейшего хранения.