В Крыму умер внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева

Примечательно, что перед смертью Андрею Брежневу пришлось доказывать в суде, что он является внуком знаменитого генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Все началось с рекламной растяжки в Новосибирске, которая использовала фото его деда.

Буквально недавно из Крыма пришла печальная новость о том, что на 58-м году жизни умер внук известного генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев. Как рассказал близкий друг погибшего, причиной смерти члена партии "Родина" послужил инфаркт. В настоящий момент остается неизвестным, где и когда будет похоронен погибший депутат, о церемонии прощания также ничего не сообщается.

Стоит отметить, что буквально перед смертью Андрей Брежнев подал в суд иск на одну из рекламных компаний Новосибирска, так как они использовали фото его знаменитого деда для рекламы ручки. Тогда в суде потребовали, чтобы Брежнев доказал родство с генсеком ЦК КПСС, что ему удалось, благодаря свидетельству о рождении его отца, которое хранилось в Днепропетровском архиве. Там черным по белому было указано, что отцом депутата является сын Леонида Брежнева Юрий Леонидович.

Напомним, что Андрей Брежнев с 1990-х годов начал интересоваться политикой, а в 2017-м году баллотировался в Госдуму от партии "Родина".