Исходящий от ТЭЦ жуткий гул напугал жителей Челябинска

По предварительным данным, странный звук оповещал о запуске турбины. В настоящий момент ТЭЦ работает в штатном режиме.

Как рассказали жители Челябинска в социальной сети, вечером 9 июля довольно сильный гул послышался со стороны Копейского шоссе. Любопытный мужчина решил отправиться в сторону исходящего звука для того, чтобы проверить, что там происходит. Следуя по звуку, он вышел на ТЭЦ 1, с территории которой и исходил страшный гул.

Отмечается, что жуткий гул слышался по всей округе, многие жители в тот момент знатно перепугались и опасались, что на ТЭЦ 1 может произойти взрыв.

Вскоре появилась информация о том, что странный шум мог образоваться из-за запуска турбины на предприятии. Сейчас известно, что челябинская ТЭЦ и само предприятие работает в прежнем режиме.