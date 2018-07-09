После проигрыша сборной России на ЧМ-2018 у "Спартака" больше не будет трансляций матчей

Фан-зона была открыта для болельщиков все время проведения чемпионата мира по футболу, однако теперь они могут следить за матчами лишь на Воробьевых горах.

После проигрыша сборной России на ЧМ-2018 у фан-зоны на стадионе "Спартак" больше не будет трансляций матчей. Информацию предоставили представители пресс-службы столичного департамента спорта и туризма. Они отметили, что площадка была предоставлена ранее как дополнительная, однако теперь закрывается.

Между тем, продолжит функционировать фан-зона на Воробьевых горах. Ее откроют уже сегодня к шести часам вечера. Такой же график работы запланирован и на завтрашний день. Перед матчами будут организованы выступления популярных российских исполнителей, а также другие части мероприятий. Также сообщается, что трансляции матчей будут вестись там 13 и 14 июля.