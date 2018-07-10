В Краснодарском крае нарисовали граффити с отбивающим пенальти Акинфеевым

Изображение футболиста появилось в Новороссийске на белом бетонном заборе в районе мыса Любви, сообщают местные СМИ.

В Краснодарском крае нарисовали граффити с отбивающим пенальти футболистом сборной России Игорем Акинфеевым, который из-за своих выдающихся показателей во время чемпионата мира по футболу 2018 года прославился в сети. Изображение, которое, однозначно, создали фанаты, появилось на одном из заборов Новороссийска в ночь с воскресенья на понедельник.

Как сообщают местные жители, теперь звезду футбола можно увидеть как с проезжей, так и пешеходной части набережной. Акинфеев запечатлен в той позе, в которой отбивал мяч от ворот во время игры с испанской сборной.