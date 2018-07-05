"Гестапо": Алтайский СК опубликовал мультфильм об уголовном наказании за репосты‍

На официальном портале Следственного комитета РФ по Алтайскому краю появился видеоролик, который объясняет, какие посты в сети могут быть признаны экстремистскими и какую ответственность за них несут пользователи.

Представители Алтайского СК опубликовали на своем официальном сайте мультфильм об уголовном наказании за репосты‍. За его основу взята выдуманная история о подростке, который попадает в тюрьму за лайки, репосты и поощрительные комментарии к публикациям, которые развивают ненависть к людям другого цвета кожи и национальности.

В видео прямо говорится, что именно является экстремизмом, а также звучит предупреждение, что за сеяние вражды, ненависти или унижения к людям, которые отличаются от общей массы, приводит к судимости по статье номер 282 Уголовного кодекса РФ.

Мультфильм также был добавлен на видеохостинг YouTube, где уже собрал достаточно неодобрительных комментариев. Один из пользователей сети даже написал "Гестапо", - проводя линию от современных законов к жестокой политической партии Третьего рейха, которая существовала в Германии в военные годы.