"Водители против родителей": В Смоленске маленькие дети "атакуют" автомобили

Возмущенные родители выступили против и заявили о том, что водителям стоит оставлять свои машины на парковках, чтобы не переживать по поводу того, что дети могут их повредить. Эта тема вызвала бурное обсуждение в соцсети.

Как стало известно, жители микрорайона Королевка в Смоленске всерьез обеспокоены тем, что маленькие дети могут повредить их машины, припаркованные во дворах. Они потребовали, что мамы внимательней следили за своими детьми и гуляли с ними "в специально отведенных для этого местах".

Больше всего их беспокоят маленькие велосипедисты, которые поцарапали уже все бока на автомобилях. Также местная жительница рассказала, как стала свидетельницей того, как мальчик 3-4 лет пытался оторвать "лючок бензобака".

В дискуссию поспешили вступить разъяренные родители. Они отметили, что специально для автомобилей придумали парковки, на которых они и должны находиться. Никого не возмущает то, что ряды автомобилей возле домов мешают ходьбе пешеходов, не дают спокойно вывезти из подъезда коляску или же велосипед.

Родители отметили, что водителям стоит прекратить указывать им на то, где и когда гулять со своими детьми, а вместо этого пусть начнут следить за собой и убирать машины со дворов в "специально отведенные для этого места", чтобы их не "атаковали" малыши.