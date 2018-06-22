Серебренников заявил, что дело "Седьмой студии" инициировали для его уничтожения

Серебренников смог назвать настоящую причину, по которой было открыто дело "Седьмой студии". Свое заявление он сделал во время заседания в Мосгорсуде.

Как стало известно, сегодня худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был доставлен в Мосгорсуд на очередное заседание. В ходе разбирательств он заявил о том, что дело "Седьмой студии" было специально инициировано для того, чтобы полностью уничтожить либо его самого, либо всех тех людей, которые хоть как-то связаны с ним. По его словам, из тех материалов дела, с которыми он и его адвокаты уже успели ознакомиться, следует только одно - что дела никакого и нет.

Также в ходе заседания стало известно о том, что суд частично решил удовлетворить жалобу адвокатов Серебренникова, которые просили о том, чтобы не было ограничений во времени ознакомления с материалами дела в отношении худрука. По словам самого Серебренникова, ни у кого нет ни времени, ни желания или необходимости что-то задерживать.