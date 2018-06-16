"Нормальные люди отдыхают": В Петербурге в клуб "Ионотека" не пустили девушку-трансгендера, обозвав "монстром"

В Петербурге разгорелся скандал в одном из клубов, под названием "Ионотека". Оказалось, что сотрудники клуба отказались пускать девушку-трансгендера, при этом несколько раз оскорбили и унизили ее.

На своей странице в соцсети девушка по имени Мелисса рассказала о том, что на выходных вместе с друзьями решила отправиться в клуб "Ионотека" для того, чтобы отдохнуть. Все шло прекрасно до тех пор, пока не подошла их очередь проходить фейс-контроль. Дело в том, что Мелисса выглядит, как девушка, однако пока имеет мужской паспорт, потому что не успела его сменить. Когда охрана увидела это, то сразу же начала обзывать девушку "монстром" и заявили о том, что в клуб она не пройдет, так как "у нас отдыхают нормальные люди".

Мелисса решила пожаловаться на произошедшее арт-директору клуба и продюсеру певицы Гречки Александру Ионову. Она объяснила ему всю ситуацию, однако понимания так и не встретила. Ионов заявил, что он не имеет права менять менталитет как всей страны, так и своих охранников, а Мелисса сама знала, на что шла, становясь трансгендером. Он отметил, что ее ожидает "целая жизнь унижений", потому пусть привыкает.

Позднее специально для журналистов Ионов пояснил, что не пускать трансгендера в клуб было личным решением охранника, а использовать свой статус начальника и "насиловать" его мировозрение арт-директор не собирается. По словам Ионова, он сожалеет, что Мелиссе пришлось столкнуться с подобным отношением в его клубе, однако и дальше собирается отстаивать личное право человека любить или ненавидеть что-то.