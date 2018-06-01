В Ростове над фан-зоной облако гоняло мяч по небу в поддержку сборной России

Жители заметили довольно необычное облако, которое словно гоняло мяч по небесному "полю". Несмотря на такую поддержку, сборной России это не помогло справиться с Уругваем.

В социальных сетях жители Ростова опубликовали довольный необычный снимок с ярко-оранжевым облаком. Самое удивительное то, что облако по своей форме напоминало футболиста, который гонял солнечный блик по небесному "полю". Облако появилось прямо над фан-зоной в то время, когда начался матч между сборными России и Уругвая.

Болельщики решили, что это знак и российские футболисты точно должны победить сборную Уругвая, однако, к сожалению, это оказалось не так. 25 июня сборная России проиграла Уругваю с разгромным счетом 0:3 и в этом не помогла даже поддержка облака.