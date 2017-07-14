«Лежбище голых тел»: красноярцы возмущены загорающими у стен мужского монастыря

Как утверждают пользователи Сети, пляжный отдых и тела в купальниках возле храма символизируют порок и разврат. Десятки женщин и мужчин облюбовали для принятия солнечных ванн поляну возле стен монастыря Успения Пресвятой Богородицы в Красноярске.

Как сообщает журналист Красноярска Александр Дегтярев на своей странице в Facebook, набережная у стен мужского монастыря стала новым местом, куда жители города ходят загорать. Он показал снимок, на котором показаны отдыхающие возле Енисея люди, не стесняющиеся раздеваться перед православной святыней.

Пользователи бурно отреагировали на публикацию, назвав увиденное на снимке «лежбищем голых тел». Юзеры негодуют от такого действия, называя загар у стен мужского монастыря «кощунственным». Сам автор публикации отмечает, что его смешит явное противоречие.

Жители Красноярска возмущены загорающими, так как место возле храма не совсем подходит для оголения. Любители пляжного отдыха облюбовали полянку у стен монастыря после того, как там застелили новый газон и провели благоустройство. Ландшафтные дизайнеры провели работы на данной территории, но никто не мог представить, что облагороженный участок станет местом для принятия солнечных ванн.