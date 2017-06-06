В Роскачестве назвали регионы с лучшим хлебом

В течении года специалисты проверяли на качество хлеб из разных регионов России, результаты «превзошли все ожидания», говорят эксперты Роскачества. Наилучшие образцы хлеба были обнаружены на Ставрополье, в Воронежской и Саратовской областях.

Эксперты из Роскачества, по поручению Минпромторга России, провели всероссийское исследование качества хлеба. Специалисты взяли на анализ продукцию 176 торговых марок из 62 российских регионов. Эксперты проверяли качество хлеба по 50 показателям, в продукции они искали пестициды и фосфаты. Также устанавливалось, какова влажность, зольность и общая «натуральность» хлеба.

Оказалось, что 86% образцов хлеба, взятых на анализ, показали положительные результаты. В таких образцах эксперты не нашли нарушений, 86% хлеба соответствует абсолютно всем правилам и требованиям законодательства России. 32% проверенного хлеба и вовсе опережает требования от Роскачества. Качественными и безопасными образцами эксперты назвали 54% проверенных образцов. Нарушения выявили в 14% хлебной продукции.

Лучшей Роскачество называет продукцию из Ставрополья, Воронежской и Саратовской областей. Большую часть хлеба высокого качества специалисты нашли на прилавках Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Ленинградской областях. Также в список регионов с хорошим хлебом вошел Краснодарский край. В Москве на прилавках хлеба представлено более 58% качественного продукта. С полным списком регионов можно ознакомиться на сайте Роскачества.