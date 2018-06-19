В Тольятти вандалы разгромили мемориал расстрелянному рэперу XXXTentacion

Вандалы растоптали все свечи, игрушки и цветы, которые принесли на место мемориала по погибшему рэперу XXXTentacion. Кроме того, они избили всех, кто попытался встать на защиту мемориала.

Как стало известно, в Тольятти неизвестные вандалы внезапно появились на месте стихийного мемориала по погибшему рэперу XXXTentacion в парке Победы и развязали драку. Очевидцы рассказали о том, что они проходили мимо парка и решили посмотреть, почему там столпилась толпа людей.

Как оказалось, в этом месте подростки пришли почтить память расстреляного в Майами американского рэпера XXXTentacion, убитого в ночь с 18 на 19 июня. Они принесли на место стихийного мемориала свечи, игрушки и цветы, при этом стояли спокойно и не мешали окружающим. Внезапно на них из-за угла вышла толпа неизвестных в капюшонах и с масками на лицах. Они сразу же принялись все громить и кричать, разрушили мемориал, растоптали все игрушки, свечи и цветы, а также избили тех, кто попытался встать на защиту мемориала.

Очевидцы рассказали о том, что пострадали несколько молодых людей, которых увозили на скорой. Они также отметили, что в момент инцидента в парке не наблюдалось сотрудников полиции.