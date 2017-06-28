Омский пес работает кондуктором

В Омске пассажиров одного из маршрутных такси встречает пес Чарли, который каждое утро отправляется на работу со своим хозяином.

Водитель маршрутного такси рассказал, что у него раньше был пес, который всегда ездил с ним. Теперь появился Чарли и он тоже не хочет быть дома, а предпочитает находиться со своим хозяином в дороге.

Мужчина рассказал, что пассажиры, которых встречает Чарли, очень довольны такой компании. Однажды в салоне расплакался маленький ребенок. Малыш успокоился, когда собака ему залаяла. Сами пассажиры утверждают, что такой компаньон в маршрутном такси очень повышает настроение.

У Чарли даже зарплата есть – две куриные ножки. Вот только часто этим не ограничиваются. Люди, которые ездят в этом маршрутном такси постоянно, уже привыкли к псу и нередко приносят ему угощения.

По словам водителя, даже сотрудники дорожной инспекции уже привыкли к тому, что видят в машине Чарли и всегда желают хорошего пути.

Напомним, что недавно в Омске ушел со службы почтокот. В социальной сети представители «Почты России» сообщили о том, что каждое утро к одному из отделений подходит кот. Он любил спать рядом со свежей корреспонденцией, и радовал посетителей.

Работники почты сделали объявление о том, что кот нуждается в семье. Тогда выстроилась целая очередь из горожан, и кот ушел со службы на почте в свою новую семью. На отделение даже прислали футболку для кота с логотипом «Почты России», которая, по словам сотрудников, достанется уже следующему почтокоту.