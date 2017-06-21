Болельщики ЧМ-2018 возмущены наглостью таксистов в Москве

Иностранцы заявляют, что за поедку в несколько километров таксисты запрашивают цену в десять раз больше положенной. Болельщики возмущены таким поведение московских таксистов, однако отмечают, что обдурить себя не дадут.

Как известно, во время ЧМ-2018 в России наблюдается повышенное количество иностранных туристов, на которых все хотят как можно больше заработать. Из-за этого растут цены в кафе, на продукты питания, алкоголь и, конечно же, поездки на такси. Иностранные болельщики заявляют, что больше всего "наглеют" таксисты в Москве, которые всегда дежурят в местах большого скопления людей и навязывают свои услуги.

Так, пара из США пожаловалась журналистам на то, что заплатили 1000 рублей таксисту только за то, что просто переехали по Большому Москворецкому мосту. Другой болельщик отмечает, что приехал в Россию ненадолго и хочет посетить как можно больше мест, потому старается передвигаться на такси. Его поражает наглость водителей, которые за 2-3 километра поездки могут потребовать 2 тысячи рублей. Болельщик отметил, что установил на телефон специальное приложение, подсчитывающее стоимость поездки, и теперь не ведется на уловки таксистов, оплачивая за проезд согласно тарифу.

Многие туристы вынуждены ходить пешком из-за того, что водители такси запрашивают просто космическую цену, а также удивляются, почему они не хотят ездить по тарифу, если на машине имеются официальные наклейки.