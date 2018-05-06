Жители Ростова умиляются мексиканскому болельщику, собирающему мусор на Ворошиловском мосту

Жители Ростова обсуждают мексиканского болельщика, который собирал мусор после игры своей сборной. Ростовчане восхитились мексиканцев и призвали земляков последовать его примеру.

В настоящий момент жители Ростова умиляются мексиканцу, который самостоятельно собрал мусор на Ворошиловском мосту после игры сборной Мексики и команды Южной Кореи. Пользователи написали о том, что мексиканец скромно следовал за своими соотечественниками по Ворошиловскому мосту после матча, при этом постоянно подбирал мусор и складывал его в пакет.

Ростовчане похвалили и выразили благодарность мексиканцу, отметив, что у него нужно поучиться многим жителям Ростова, которые свинячат там, где живут. Пользователи соцсетей отмечают, что если бы каждый убирал за собой мусор, город стал бы в несколько раз чище и красивее.

Напомним, что это уже не первый раз, когда иностранные болельщики убирают за собой мусор. Так, японцы собирали мусор на стадионе после игры своей сборной, тем же занимался и болельщик из Саудовской Аравии, он помогал персоналу собрать бутылки и пакеты после матча.