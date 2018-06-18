Ведущий из Ярославля развлек болельщиков ЧМ-2018 свадебными конкурсами в Москве

Денис Трейер решил привлечь фанатов к русским традициям, потому после окончания конкурсов дарил всем на память сувениры - матрешки и ложки с хохломой. Иностранные болельщики оказались в восторге от подобного мероприятия.

Как известно, в настоящий момент в России проходит ЧМ-2018, в центр Москвы стекаются болельщики из всех стран мира, которые приехали поддержать свои сборные. Российские болельщики также не отстают и решили показать иностранцам радужный прием. Так, ведущий из Ярославля Денис Трейер вышел на Никольскую, где прогуливались фанаты ЧМ-2018, и решил "раскачать эту толпу".

Он объяви о начале традиционных русских конкурсов, которые обычно проводят на свадьбах. Так, ведущий просил иностранцев попасть ручкой в бутылку, лопнуть шарик телами, а также попасть сковородой по поварешке, привязанной между ног мужчины.

Иностранные болельщики оказались в восторге от конкурсов, кроме того, за участие получили небольшие презенты, такие как матрешки и ложки с хохломой. Денис Трейер уверен, что иностранцы навсегда запомнят Россию и ее веселые обычаи.