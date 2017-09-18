"Животные": Жители Новосибирска пакетами уносили торт с празднования Дня города

Жители Новосибирска остались в глубоком шоке с людей, которые пришли на День города. Кондитеры испекли к празднику 125-метровый торт в форме буквы "Н", который в считанные минуты растащили предприимчивые новосибирцы.

Как стало известно, в Новосибирске прошел День города, в который жителей ждали не только праздничные развлечения, но и сладкое угощение. Кондитеры постарались на славу и испекли 125-метровый торт в форме буквы "Н", с начинкой из яблок и вишни. На празднике торт разрезали и раздавали каждому желающему по одному кусочку, однако нашлись настолько предприимчивые люди, которых в сети прозвали "дикошарыми" и "животными".

Так, в то время, как кондитеры начали разрезать торт, стол обступила толпа людей, которая просто сгребала все кусочки в пакеты и уходила с праздника с 10-15 кусками торта, вместо одного положенного. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что присутствовали на празднике, однако попробовать торт так и не удалось, ведь его сгребали сразу же, как только он появлялся на столе.

Новосибирцы отмечают, что им стыдно жить в городе с такими людьми, которым абсолютно плевать на то, что на празднике присутствовали и малыши, которым так же не досталось угощения из-за "дикошарых" людей.