Жители Барнаула разглядели в надвигающейся грозовой туче человеческое лицо

В социальных сетях обсуждают ураган, прошедший в Барнауле. Пользователи делятся фотографиями и видео с места событий, также в Сети ранее публиковали видео с самого эпицентра урагана.

Как известно, 23 июня в Барнауле разыгрался жуткий ураган, который валил деревья на проезжую часть, линии электропередач и дома. Сильный ливень затопил станцию "Водоканала" и лишил жителей Барнаула воды, властям пришлось вводить режим ЧС. В настоящий момент город постепенно возвращается в прежнее русло, электроснабжение и воду уже подключили, спасатеди убирают рухнувшие ветки и деревья.

Несмотря на это, пользователи соцсетей продолжают обсуждать произошедшее и делиться снимками и видео с места событий. Так, один из пользователей разметил фото грозовой тучи, в которой жители Барнаула смогли рассмотреть человеческое лицо со зловещим выражением лица.

Такое впечатление сложилось из-за определенного ракурса, однако явление все же заинтересовало барнаульцев. Многие написали, что туча словно грозно рассматривает город, от чего становится жутковато и страшно. Другие же заметили острые черты лица грузовой тучи.

Напомним, ранее в Сети разместили ролик, снятый при помощи видеорегистратора в самом эпицентре урагана.