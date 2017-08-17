СМИ: В Волгоград на специальном поезде прибудет принц Саудовской Аравии

СМИ сообщают о том, что у поезда нет номеров и он не останавливается ни на одной станции. Сведения поступили из Telegram-канала "Мутко против".

Как известно, 25 июня на стадионе Волгограда сыграют матч группового турнира сборные Саудовской Аравии и Египта. Примечательно, что в плей-офф обе команды уже не выйдут, потому сразу же после матча отправятся домой.

СМИ сообщают о том, что посмотреть на игру своей сборной в Волгоград отправился принц Саудовской Аравии. Примечательно, что прибудет он на специальном поезде, его уже заметили на некоторых станциях, он без номеров и не совершает остановок. Как пишет Telegram-канал "Мутко против", поезд представляет из себя настоящий люксовый отель на колесах, а в вагонах дежурят десятки вооруженных охранников.

Отмечается, что полицию Волгограда заранее предупредили о том, что в город прибудет принц Саудовской Аравии.