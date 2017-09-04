Жители Астрахани засняли разгуливающий по проезжей части смерч

Отмечается, что для степи это не редкое явление и не представляет никакой опасности для жизни человека. Неопытные горожане приняли пылевой вихрь за торнадо, однако в народе он уже давно носит название "вьюн".

Как стало известно, в субботу, 23 июня, жители Астрахани засняли на видео гулящий по Ахтубинску смерч, который постепенно разрастался. Примечательно, что "торнадо" заметили прямо на проезжей части, он разгуливал среди плотного потока автомобилей. Стоит отметить, что сам по себе пылевой вихрь не несет никакой угрозы для жизни человека и достаточно часто встречается в степи.

Старожилы говорят, что пылевые вихри возникают постоянно, потому уже никто не обращает на них внимание, удивление "вьюн" может вызывать только у тех, кто первый раз оказался в Астрахани или ранее никогда не сталкивался с пылевыми вихрями.