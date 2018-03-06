"Муха": Над Смоленском влюбленные заметили НЛО

Мужчина заметил странный летающий объект в то время, как делал селфи. Примечательно, что его спутница не заметила ничего, кроме мухи.

Как стало известно, жители Смоленска заметили в небе НЛО, которое исчезло так же внезапно, как и появилось. Во время отдыха на пляже пара влюбленных захотела сделать селфи, однако когда мужчина навел камеру, то сразу же насторожился. Над его головой в небе завис черный летающий объект, который по своему внешнему виду напомнил летающую тарелку.

Мужчина сразу же рассказал об этом своей спутнице, однако она не заметила в небе ничего сверхъестественного, по ее мнению, это НЛО больше похоже на муху, чем на летающий корабль пришельцев. Примечательно, что странный объект появился в небе всего лишь на несколько секунд, а затем так же загадочно испарился.

Ролик, который запечатлел корабль пришельцев, появился в Сети, однако автор не рассказал о том, где и при каких обстоятельствах появилось НЛО, известно лишь то, что пришельцы посетили Смоленск 23 июня.