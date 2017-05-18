Баста "взорвал" выпускников на празднике "Алые Паруса" в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые Паруса", который запомнился не только бывшим школьникам, но и футбольным фанатам, приехавшим в Россию на ЧМ-2018. Во время мероприятия выступили многие российские знаменитости, однако больше всего выпускников "порвал" рэпер Баста.

Как стало известно, Баста приехал специально для того, чтобы поздравить выпускников с окончанием школы и во время праздника "Алые Паруса" исполнил свой главный хит "Выпускной". Как только заиграла музыка, выпускники "взорвались" бурными аплодисментами и криком, после чего практически сами исполнили вместо Басты полюбившуюся всем песню про выпускной.

Стоит отметить, что выпускники оказались в восторге от мероприятия "Алые Паруса", отметив, что организаторам все удалось сделать на славу, праздник прошел просто "обалденно". В восторге оказались и футбольные фанаты со всего мира, которые приехали в Россию на ЧМ-2018.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Алые Паруса" в Петербурге посетили более 45 тысяч выпускников. Не обошлось и без инцидента. Так, под любопытными людьми, захотевшими полюбоваться на салют, провалилась крыша грузовика, на который они влезли.