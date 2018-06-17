"Ничего удивительного": В Ростове мексиканские болельщики вытолкали заглохший на дороге "ВАЗ"

Пользователи соцсетей заметили, что в этом нет ничего удивительного, просто мексикацы являются воспитанным народом. Другие же заметили, что многим ростовчанам не помешает поучиться у мексиканцев.

Буквально недавно мексиканские болельщики в очередной раз привлекли внимание жителей Ростова. Их добрый поступок настолько восхитил ростовчан, что его обсуждают в соцсетях. Известно, что водитель "ВАЗа" попал в неприятную ситуацию, его автомобиль просто заглох на дороге и не хотел двигаться с места, мешая проезду остальным участникам движения.

Водитель не смог сориентироваться в сложной ситуации, однако ему на помощь пришли мексиканские болельщики. Проходя мимо, они заметили заглохший автомобиль и вытолкали его с дороги на обочину, чтобы он не мешал проезду, тем самым дали водителю возможность разрешить сложившуюся ситуацию в спокойной обстановке, без сигнальных гудков раздраженных остальных участников дорожного движения.

Пользователей соцсетей поразил поступок мексиканцев, ведь проходящие мимо ростовчане даже не подумали помочь бедолаге. Они также отметили, что мексиканские болельщики ведут себя в гостях лучше, чем сами жители Ростова. В отличие от ростовчан, мексиканцы самостоятельно убирают за собой мусор, а жители города сами превращают его в "свинарник".

Другие же заметили, что в этом нет ничего удивительного, так как жители Мексики являются воспитанным народом, потому не раздумывая бросились на помощь попавшему в трудную ситуацию водителю "ВАЗа".