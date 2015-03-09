«Все для туристов»: в Ливии девушек-полицейских одели в провокационную «секси-форму»

Чтобы девушек-полицейских не путали с проститутками, на их майках поместили надпись «Полиция». Откровенной для Ливии формой одежды власти намерены изменить «мрачное» представление о стране на Западе.

Как стало известно, в ливанском городе Бруммана девушки-полицейские получили новую форму. Вместо закрытых костюмов они будут надевать короткие шорты и футболки, что многие уже назвали весьма провокационным для Ливии. По словам мэра Брумманны, провокационная форма поможет привлечь больше туристов и изменит отношение других стран к Ливии.

Мэр также заявил, что 99% туристов, приезжающих на отдых в Средиземноморский регион, носят шорты. Поэтому, полицейские тоже могут выбрать такую одежду в качестве униформы. Однако, в короткие облегающие шорты власти «переодели» только женскую половину полиции, мужчинам такого наряда не предоставили.

Жители Ливана скептически отнеслись к «секси-форме» девушек-полицейских, утверждая, что эксплуатировать женскую красоту ради коммерции – плохо. Некоторые также отметили, что такое нововведение может сдать причиной непослушания. Мужчины, привыкшие не повиноваться девушке, не будут прислушиваться к требованиям полицейского, если это полуобнаженная безоружная красавица. «Все для туристов», - шутят пользователи, оценившие «секси-форму» ливанских девушек-полицейских.