Топ-менеджера Netflix уволили за расистские слова в адрес темнокожих

Директор по коммуникациям Netflix Джонатан Фридланд употребил на своем рабочем месте слово на букву «N», высказав его, говоря о темнокожих людях. Глава компании Рид Хастингс заявил, что высказывание топ-менеджера показало его «низкую расовую чувствительность».

Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что Джонатан Фридланд сказал слово, которое в английском языке начинается на букву «N», а в русском – на букву «Н». Его он употребил во время встречи с другими сотрудниками Netflix. Это слово, причисленное к расистскому, тот сказал не единожды, а несколько раз.

Глава компании поспешил отреагировать на инцидент и заявил о своем видении случившегося. По словам Рида Хастингса, Фридланд внес большой вклад в развитие разных сфер компании. Однако, сказанное им слово продемонстрировало, что тот обладает «неприемлемо низкой расовой чувствительностью». Этот факт, утверждает глава Netflix, нарушает ценности компании и идет в разрез с ними.

Так, за расистские слова в адрес темнокожих топ-менеджер Netflix лишился работы. В компании радикально относятся к тем, что не сдерживает себя в выражениях. За отсутствие толерантности или другие проявления нетерпимости сотрудники Netflix получают увольнение.