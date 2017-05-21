СМИ: «Врачи без границ» нанимали африканских проституток и платили лекарствами за секс

Экс-работницы гуманитарной организации «Врачи без границ» рассказали о шокирующих инцидентах, которые они видели во время работы с больными. Оказалось, что не все сотрудники хотели помочь людям и спасти их от смертельных болезней, некоторые искали в этом выгоду еще и для себя.

Издание BBC News опубликовало информацию о том, что «Врачи без границ», лечившие людей Африки, занимались вовсе не помощью людям. Так, одна из экс-сотрудниц организации рассказала, что своими глазами видела, как в Кении начальник отдела логистики постоянно водил к себе молодых девушек. Другие работницы «Врачей без границ» также подтверждают, что часто видели сотрудников, которые «тесно» общались с местными жительницами, похожими на проституток.

Такие же случаи наблюдались и в центральной Африке, куда организация ездила для помощи больным СПИДом. Там, рассказала экс-работница «Врачей без границ», один ее коллега занялся с проституткой сексом прямо в баре.

Более того, появились данные о том, что «Врачи без границ» принуждали местных жительниц заниматься с ними сексом, а в качестве «платы» за интим они давали им лекарства от смертельных болезней. Так, сообщает источник, в Либерии сотрудники организации открыто и без стеснения гордились количеством девушек, которых они принудили к сексу в обмен на лекарства. Представитель организации «Врачи без границ» уже знает о такой информации, но расследование пока что проводиться не будет из-за недостаточного количества свидетелей.