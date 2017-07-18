Дочь приморского экс-депутата снимается в Голливуде с Брюсом Уиллисом

Натали Юра из Владивостока является дочерью экс-депутата Заксобрания Юрия Степаненко. Ее дебют состоялся в спектакле «Три сестры» Юрия Грымова, теперь же она участвует в съемках голливудских фильмов.

По словам Грымова, Натали Юра играла в «Трех сестрах» вместе с лучшими актерами России. Теперь же, девушка, которую в Сети часто сравнивают с Мэрилин Монро, отправилась в Голливуд.

Натали Юра училась в Институте театра и кино Ли Страсберга. Девушка из Владивостока уже успела «засветиться» в голливудских фильмах. 2 года назад она попала в фантастический фильм, который снимал Дольф Лундгрен. Он же и был актером главной роли.

В каком фильме Натали Юра снимается вместе с Брюсом Уиллисом – пока не известно. О достижениях девушке рассказал режиссер театра и кино Грымов, в чьих спектаклях девушка продолжает принимать участие. Грымов рассказал, что несмотря на съемки в Голливуде, Натали Юра не отказывается играть в театре. Девушка примет участие в спектакле «На дне».