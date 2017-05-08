Большой театр подарит столице незабываемый концерт

В рамках проекта «Опера без границ» солисты Большого театра проведут незабываемый концерт в центре столицы с целью сделать оперное искусство более доступным.





Теплым летним днем 24 июня в 16:00 на Театральной площади, в самом сердце города Москвы, состоится концерт солистов Большого театра по случаю проведения проекта «Опера без границ». Согласно гендиректору Большого театра Владимиру Урину, мероприятие будет общедоступным и посетить его сможет каждый желающий житель столицы или ее гость. Напомним, что ранее Владимир Урин выступил с заявлением в защиту братьев Магомедовых, оказавшихся под следствием в связи с ситуацией по делу «Суммы».

В программе мероприятия ожидаются выступления симфонического оркестра под руководством главного дирижера Тугана Сохиева. В концертной программе ожидаются исполнения увертюр из многих опер, в числе которых «Руслан и Людмила», «Снегурочка» и «Евгений Онегин» . Следующим городом, в котором выступят солисты Большого театра под руководством Сохиева, будет Доброград. Это мероприятие является знаковым для данного места, поскольку сам город был основан в 2012 году меценатом Владимиром Седовым.