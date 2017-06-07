Житель Калифорнии заметил плазмоид рядом со странным облаком

Странное облако было замечено еще 24 мая текущего года, однако известно о нем стало только сейчас. Его заметили жители Калифорнии, которые вышли на прогулку.

Как стало известно, житель Калифорнии рассказал о том, что 24 мая они вместе с женой вышли на прогулку и решили отправиться за покупками, когда их внимание привлекло странное облако. Его странность заключалась в том, что в тот день это было единственное облако на небе.

Они решили сделать несколько кадров такого необычного явления и отправились по своим делам, однако спустя два часа вышли из магазина и увидели, что облако пронзил инверсионный след. Это также показалось мужчине весьма странным, потому он сделал еще пару кадров и заметил на кадре, чуть ниже самого облака, довольно крупный круглый объект.

Изначально мужчина принял его за блик солнца, однако потом заметил, что зеленый шарообразный объект выглядит довольно плотным, а в его нижней части виднелись несколько светящихся точек. Очевидец рассказал о том, что облако провисело в небе до наступления темноты, а затем просто растворилось.

Мужчина предполагает, что рядом со странным облаком он заметил плазмоид, однако ученые пока не подтвердили его догадку.