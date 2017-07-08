Жителей Воронежа возмутила массовая парковка "полных людей"

Автомобилисты возмутились тем, как на парковке три машины заняли места сразу шестерых. Благодаря этому, другие машины не смогли нормально припарковаться.

Как стадо известно, на улице Любы Шевцовой жители Воронежа разыскали массовую парковку "полных" людей. На камеру засняли парковку трех автомобилей, которые заняли места сразу шести машин, водители встали слишком далеко друг от друга, что помешало другим нормально припарковаться.

Жители Воронежа тут же стали предполагать, кто мог совершить такую парковку. Так, изначально на ум пришли начинающие водители и автохамы, а затем уже и полные люди, которым просто не хватает места для того, чтобы выйти из машины. Воронежцы решили, что полным людям простительна такая парковка, однако они сомневаются, что три человека с лишним весом смогли встретиться в одном месте и в один день.