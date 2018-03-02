Житель Башкирии продаст свое имущество, если сборная России победит в ЧМ-2018

По его словам, сделает он это только для того, чтобы организовать футбольную площадку для ребят из своего поселка. Парень отметил, что к такому шагу его может подтолкнуть только победа сборной.

Как стало известно, 37-летний житель Башкирии заявил о том, что если Россия сможет стать чемпионом мира по футболу в 2018 году, он продаст все свое имущество. На это его вдохновила победа команды в матче с Саудовской Аравией, потому перед игрой с Египтом парень написал в соцсети о своем решение. По всей видимости, его пост увидели и игроки сборной России, потому что матч с Египтом также закончился победой со счетом 3:1.

Житель Башкирии заявил, что если Россия выиграет ЧМ-2018 по футболу, то он продаст две машины, дом, коллекцию спиртных напитков и в марте 2019 года откроет футбольное поле для ребят из своего поселка Зирган. По словам мужчины, он уже давно мечтает это сделать, однако не хватает мотивации и денег. Кроме того, мужчина намерен открыть сбор средств и надеется, что на это откликнутся спонсоры Башкирии.