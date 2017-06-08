В Ростове болельщики перевернули иномарку, празднуя победу России над Египтом в ЧМ-2018

Пользователи соцсетей предполагают, что это дело рук болельщиков, которые в ночь на 20 июня отмечали победу российской сборной над командой Египта. Перевернутую иномарку заметили у перекрестка Нансена.

Как стало известно ранним утром жителей Ростова шокировала иномарка Suzuki Swift, которая удобно расположилась на газоне. Дело не в том, что некий автохам решил припарковаться именно в том месте, иномарка мирно лежала на боку. Со стороны данная картина выглядела так, будто машина устала и прилегла отдохнуть, о чем сразу же и сообщили пользователи соцсетей.

Они попросили не будить машинку, ведь ей предстоит еще целый день развозить хозяина по делам. Другие же отметили, что дело может заключаться в болельщиках, которые в ночь на 20 июня праздновали победу сборной России над египетскими футболистами, которая разгромила египтян со счетом 3:1.

В порыве переполнявших эмоций, футбольные фанаты могли перевернуть иномарку и даже не заметить, что натворили. Теперь хозяину авто придется искать добровольцев, чтобы они помогли ему вернуть Suzuki Swift в исходное положение.