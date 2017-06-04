В Ростове снова было замечено НЛО

В Ростове местный житель в небе заметил НЛО. Ему удалось зафиксировать этот момент на снимке.

Житель Ростова днем 19 июня заметил в небе неопознанный летающий объект. Прямо над "парамоновскими" складами в небе пролетало что-то, что своим видом напомнило мужчине летающую тарелку представителей инопланетных рас. Мужчина решил проявить внимательность и тут же сфотографировал увиденное для того, чтобы после этого опубликовать в сети Интернет. Также автор снимка утверждает, что достоверность этой фотографии может лично гарантировать.

К слову, совсем недавно в небе в разных городах России видели странное свечение. Очевидцы в социальных сетях сразу начали высказывать свои предположения. Многие ссылались на мероприятия к Чемпионату мира по футболу, многие считали, что увидели лишь шаровую молнию. Конечно, самой популярной версией стало появление в небе НЛО. Однако чуть позже оказалось, что замеченный световой след в небе на самом деле был от ракеты "Союз-2.1б", которая как раз тогда отправилась на свою арбиту.