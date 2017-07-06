"Экохлеб": Жительница Воронежа вместо сухофруктов нашла в хлебе ржавый гвоздь

После употребления "свежего" хлебушка, жительница Воронежа потеряла кусок зуба. О произошедшем она решила рассказать на своей странице в соцсети.

Так, девушка отправилась в магазин и приобрела там продукцию компании "Экохлеб", премиальный хлеб с сухофруктами. Во время обеда жительница Воронежа открыла упаковку с хлебом, достала кусочек и укусила, после чего сильно пожалела. Вместо сухофруктов в хлебе ей попался большой ржавый гвоздь, на мгновение девушка даже потеряла дар речи.

Пользовательница заметила, что никогда не считала истории о попавшихся в хлебе мышиных хвостах, презервативах и прочих "ингредиентов" правдивыми до тех пор, пока не ощутила вкус металла во рту. Примечательно, что "хлеб с сюрпризом" сломал девушке зуб, однако она обеспокоилась тем, что могло произойти, если бы маленький ребенок случайно откусил кусочек, или же взрослый человек проглотил гвоздь.

Она отметила, что о произошедшем следует обязательно рассказать всем друзьям и знакомым, а также внимательно смотреть, что собираешься положить в рот.