Burger King даст 3 миллиона и пожизненный запас вопперов женщинам, сумевшим забеременеть от звезд футбола

Помимо крупного денежного вознаграждения девушкам, которые смогут соблазнить мировых футболистов, предложат пожизненный запас вопперов. Необычная акция направлена на то, чтобы за несколько поколений в России появилась наилучшая футбольная сборная.

Как стало известно, ООО «Бургер Рус», которая представляет мировую сеть Burger King в России, запустила необычную акцию. Компания предлагает девушкам попытаться забеременеть от мировых звезд футбола. Если девушке удастся соблазнить именитого футболиста и оказаться беременной после «общения» с ним – компания заплатит ей 3 миллиона рублей. В качестве дополнения беременная от мирового голкипера получит пожизненную возможность бесплатно есть фирменные вопперы.

Юристы уже прокомментировали данную акцию. Оказалось, что публикация, появившаяся в официальном сообществе «Бургер Руса», не является полноценным розыгрышем. Дело в том, что условия акция не имеет четкой формулировки. Также в ней не указаны способы, которым девушкам понадобится доказывать, что они забеременели именно от знаменитых футболистов.

По словам экспертов, матери ребенка будет крайне сложно доказать отцовство звездного спортсмена. Так что, считают юристы, акция, скорее всего, является шуточной.