"Как всегда": Жителей Челябинска возмутила ошибка в рекламной растяжке к ЧМ-2018

Всего лишь одна пропущенная буква на рекламной растяжке в поддержку ЧМ-2018 по футболу возмутила жителей Челябинска. Фото растяжки разместили в соцсетях и вовсю обсуждают безграмотность пиарщиков.

Как стало известно, в Челябинске пристально следят за проходящим в России ЧМ-2018, в кафе и ресторанах организовывают фан-зоны, где болельщики могут насладиться играми любимых команд, а также активно зазывают фанатов в свои заведения на трансляции матчей. Один из таких "зазывных" баннеров возмутил челябинцев.

Дело в том, что пиарщики заведения допустили пусть маленькую, но довольно заметную грамматическую ошибку, на одной из рекламных растяжек. На ней написано, что всех приглашают на трансляции матчей, однако в первом слове допустили курьезную ошибку. Так, в слове "трансляция" очевидцы не досчитались буквы "Н", после чего подняли на смех пиарщиков.

Среди самых популярных комментариях в соцсетях под снимком растяжки есть такие, как: "Траслировали-траслировали, да не вытраслировали", ""Траслировали-траслировали, да не вытраслировали", "Первое поколение выпускников ЕГЭ повзрослело и начало трудовую деятельность!", а также "Хотели как лучше, а получилось как всегда".