Иностранцев заинтересовала кольцевая дорога метро Ташкента

По этой причине при Управлении железной дорогой понадобилось создать специальную рабочую группу, которая рассматривает выдвигаемые предложения и проверяет качество предлагаемых вагонов.

Во вторник заместитель председателя правления компании "Узбекские железные дороги" Акмал Камалов дал небольшое интервью для СМИ, по ходу которого рассказал, как продвигается проект по модернизации подвижного состава метрополитена Ташкента. С гордостью он сообщил, что кольцевая дорога метро заинтересовала даже иностранные компании, однако подбор вагонов для новой кольцевой дороги достаточно строгий. Они должны обладать новейшими технологиями, а также быть комфортными для пассажиров.

Как отметил Камалов, компания активно сотрудничает с иностранцами. Специальная рабочая группа отслеживает их предложения и рассматривает самые подходящие. Тем не менее, это не мешает ей также интересоваться тем, как продвигаются работы по созданию вагонов для дороги метро у местных заводов. Планируется, что они в обязательном порядке войдут в действующее число поездов.