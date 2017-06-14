Жителей Ростова призывают жениться в день «счастливого» сочетания чисел бесконечности

Речь идет о дате 08.08.2018, все дело в том, что в ней сразу три цифры восемь. Согласно нумерологии и поверьям, восьмерка принесет молодоженам долгую и счастливую жизнь, ведь она символизирует знак бесконечности.

С предложением оформить брак в день «счастливого» сочетания чисел выступили ЗАГС Ростова. В Кировском районе уже готовы принять документы на регистрацию именно в «день трех восьмерок». Сообщается, что прием документов начнется с 26 июня. Все желающие вступить в брак в «счастливый» день уже могут начать готовиться к подаче заявления.

По мнению нумерологов, дата с тремя восьмерками является идеальной для свадьбы. Молодожены, связавшие себя узами брака 08.08.2018, будут жить в благополучии, любви и счастье. Отмечается, что цифра восемь, несущая в себе символ бесконечности, принесет семейным парам долгую жизнь и «бесконечную» любовь. Сотрудники ЗАГС советуют влюбленным не упустить уникальную возможность оформить брак именно в «счастливый» день.

Ранее уже случались дни «свадебного помешательства». 07.07.2007 и 08.08.2008 пары брачующихся устроили целый переполох, стремясь пожениться именно в дни совпадения цифр. Эксперты из области психологии скептически относятся к поверьям о «магии чисел», считая, что вся суть таких дней заключается в эффекте самовнушения.