Жители Пензы в разных частях города наблюдали "хвостатую комету"

Странный объект был замечен в ночь на субботу, мужчина заснял "комету с хвостом" во время ночной рыбалки. Фотографиями он поделился в соцсети и оказалось, что не одному ему удалось увидеть НЛО.

Жители Пензы недавно стали свидетелями необычного явления, которое по своему внешнему виду напоминала некую огненную комету с хвостом. Мужчина разместил в сети соответствующую фотографию и написал о том, что объект заметил во время ночной рыбалки, только ему так и не удалось понять, что это на самом деле пролетело.

Оказалось, что он не единственный, кому в ту ночь удалось заметить НЛО. Еще один мужчина видел его во время рыбалки в районе реки Усть-Уза, а девушка в областном центре. Она отметила, что заметила огненный объект около 01:00 по местному времени, сначала квартиру озарил яркий свет и стало светло, как днем. Решив, что это прожектор, девушка выглянула в окно и увидела, что от яркой светящейся точки отделяется "хвостатая комета", которая еще некоторое время висела над Пензой, а затем исчезла.

Стоит отметить, что уфологи пока никак не прокомментировали данный инцидент.