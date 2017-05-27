В Воронеже нашли школы, в которых директора и завучи получают «золотые» зарплаты

Примечательно, что в одном из учебных заведения Воронежа завуч получает зарплату, превышающую размер выплат директора той же школы. В Сети появились снимки таблиц с неимоверно-высокими зарплатами директоров и завучей.

Воронежские учителя возмутились «золотыми» зарплатами своего руководства и обратились в местные СМИ для помощи с трудным вопросом. Многих стал интересовать вопрос о том, почему же директора и завучи получают внушительные суммы, когда преподавателям начисляют куда меньшие деньги.

На сайте мэрии города была найдена таблица зарплат бюджетников за прошлый год. Оказалось, что разница в выплатах действительно внушительная. Более того, в одной из школ завуч получил больше денег, чем директор того же учебного заведения.

В городском управлении образования Воронежа рассказали, что «золотые» зарплаты имеют под собой логическое объяснение. Оказалось, что размер выплат может быть таким высоким из-за трудового стажа и педагогического звания.

Что касается вопроса о разнице зарплат завучей и директоров, то в ведомстве этот аспект пояснили просто. Дело в том, что если директор школы моложе завуча, то он имеет меньше стажа и получает меньшую зарплату. Оказалось, что все куда проще, чем подумали возмущенные преподаватели. Тем не менее, недовольство не исчезло и после разъяснения из управления образования.