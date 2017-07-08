Чиновники отказываются замечать "фекальный катаклизм" в Воронеже

Жители микрорайона Никольское обратили внимание общественности на проблему, которой отказывается заниматься администрация. В округе стоит ужасный запах, однако власти бездействуют и не спешат устранять "фекальный катаклизм".

Как стало известно, 19 июня жители микрорайона Никольское в Воронеже опубликовали в сети видео, в котором наглядно рассказали о проблемах и о том, как ее игнорируют МЧС и чиновники. Так, на улице Колодезной появился фекальный ручей, который уже начал перерастать в озере, "благоухая" на весь микрорайон.

Жителям приходится ходить по улице едва ли не в противогазе, так как тошнотворный запах фекалий уже нет сил выносить. "Речка-вонючка" протекает рядом с жилыми домами, потому в жаркое время даже невозможно открыть окна.

По словам автора ролика, жители микрорайона уже неоднократно обращались к администрации города и МЧС, чтобы устранить проблему, однако никто так ничего и не сделал.