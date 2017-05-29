Навальный поднимет митинг против пенсионной реформы 1 июля‍

Оппозиционер уточнил, что заявки на проведение акций протеста поданы лишь в тех двадцати городах, которые не участвуют в проведении чемпионата мира по футболу.

Известный политический и общественный деятель Алексей Навальный 1 июля‍ поднимет митинг против пенсионной реформы. Новость об этом он сообщил на своей официальной странице фотохостинга Instagram. В том же сообщении к своим подписчикам он рассказал, почему выступает против предложенного законопроекта и показал свое видение в отношении того, на чем государство может сэкономить, кроме как на людях.

По мнению Навального, реформа о повышении пенсионного возраста - преступление против народа, которое совершают нынешний президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что на митинг могут приходить все, независимо от того, за кого они отдавали свои голоса на выборах. По мнению оппозиционера, митинг необходим, так как вскоре пенсионеры попросту не смогут дожить до пенсии.

Алексей Навальный считает, что экономить можно на "воровстве при госзакупках", а также на "огромных бюджетах на государственное телевидение", не нанося вреда простому народу.