Самка родила дельфинчика прямо во время представления дельфинария в Одессе

Взрослая дельфиниха разродилась прямо во время заплыва перед зрителями. После этого новорожденное животное поплыло рядом с ней.

В Одессе самка дельфина родила прямо во время представления. Об этом стало известно после того как сотрудники дельфинария опубликовали ролик с произошедшим на официальном канале учреждения на просторах видеохостинга YouTube.

Как оказалось, его удалось заснять одному из присутствующих. На нем видно, как самка неспеша плывет по кругу и рожает буквально за несколько секунд. Обычно, когда маленькие дельфинчики появляются на свет, они выходят хвостом вперед и сразу начинают плыть.

На видеозаписи также было запечатлено, как только что появившееся животное начинает резко работать плавником и держится на воде близ своей родительницы. По громкой связи сотрудница дельфинария сразу объявила, что для учреждения это большая радость.