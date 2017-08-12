Виртуальный робот Борис начал проводить бесплатные экскурсии по Москве

Борис сможет не только проводить экскурсии по самым интересным местам столицы, чат-бот умеет загадывать загадки и подсказывать ответы на свои же вопросы. Виртуальный робот «знает» три зыка и на выбор сможет предложить пять разных маршрутов.

Как сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы, экскурсии по столице теперь может проводить еще и робот Борис. Виртуальный помощник расскажет туристам об интересных местах Москвы и проведет интерактивные квесты с загадками и необычными вопросами. Если пользователь не сможет сразу ответить на вопросы, то чат-бот Борис даст подсказки.

Чат-бот Борис станет полезным для тех, кто хочет самостоятельно прогуляться по улицам Москвы. Помощник проведет бесплатную экскурсию по пяти доступным маршрутам. Длительность экскурсий составит 1,5 – 2,5 часа. Чат-бот «умеет говорить» на трех языках. Помощник сможет рассказать об интересных местах Москвы на русском, английском и испанском языках.

С более детальной информацией и подробностями использования возможностей чат-бота Бориса можно ознакомиться на специальном сайте, где и «живет» помощник. Предполагается, что с помощью виртуального робота туристы и горожане смогут лучше познакомиться с Москвой и необычно провести свой досуг.