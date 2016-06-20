ВЦИОМ: Россияне передумали и будут смотреть ЧМ после первой победы сборной‍

До того, как трансляции матчей еще не были запущены, желание пересматривать их выражали лишь 52 процента граждан, однако после победы национальной команды над конкурентами из Саудовской Аравии интерес значительно вырос.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, как на россиян повлияла первая победа отечественной сборной. По их данным, после нее россияне передумали и теперь будут смотреть ЧМ-2018. Как указывалось выше, перед началом чемпионата лишь совсем немного больше половины опрошенных рассказали, что собираются смотреть матчи. Этот показатель резко вырос до отметки в 64 процента, когда стало известно о победе России над Саудовской Аравией с разгромным счетом 5:0.

Представители ВЦИОМ отмечают, что больше респондентов хотят смотреть матчи с российскими футболистами, однако в их количестве небольшая разница с теми, сколько болельщиков планируют пересматривать все игры. Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о статистике, которая гласит, что после победы сборной России над конкурентами из Саудовской Аравии увеличилось число ставок на победившую команду.