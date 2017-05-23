"В кустики": Болельщики из Швейцарии устроили общественный туалет на набережной в Ростове

Буквально недавно жителям Ростова пришлось лицезреть довольно неприятную картину. Поведение гостей ЧМ крайне возмутило горожан, соответствующий пост появился в соцсети.

Как известно, сейчас в Россию приезжают болельщики со всего мира, чтобы понаблюдать за матчами своих любимых команд и поддержать футболистов. Вот и в Ростов хлынули болельщики, в город накануне матча Бразилия-Швейцария приехали фанаты сборных. Проходя мимо стадиона, ростовчане стали свидетелями неприятной картины.

Так, их шокировало поведение швейцарских болельщиков, которые успели продемонстрировать свое воспитание. В ожидании матча, иностранцам приспичило справить нужду, однако искать туалет для них оказалось слишком сложно. Собравшись группой, они устроили общественный туалет прям на набережной, выстроившись в ряд около заборчика.

Пользователей соцсетей возмутило такое поведение иностранцев, они отметили, что "культурной Европой" тут и не пахнет, хотя говорят, что русские самые "отвязные" туристы. Кто-то даже предложил пустить по заборчику ток, чтобы впредь любителям справлять нужду "в кустики" было неповадно.