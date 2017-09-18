«Столица серийных убийц»: бразильский журналист поделился впечатлениями о Ростове-на-Дону

В прямом эфире СМИ Бразилии назвали Ростов «столицей убийц». Поводом для этого стала статистика 1987-1999 годов, когда в городе на Дону арестовали 34 серийных убийц, среди которых был и Чикатило.

Журналист, рассказывая о Ростове, сказал, что городе стоит на берегу реки Дон и известен в качестве «мировой столицы серийных убийц». Вполне очевидно, что такая характеристика была присуждена городу из-за прошлых лет, когда за 12 лет в Ростове были задержаны 34 серийных убийцы. В их число вошел и маньяк Чикатило, который признался, что убил более 53 людей.

Тем не менее, после того как журналист назвал Ростов «столицей убийц», он не стал критиковать город. Он поделился своими впечатлениями о Ростове-на-Дону. По словам корреспондентов, в Ростове живут позитивные люди. Многие плохо знают и не могут понимать португальский язык. Однако, жители Ростова активно стараются помогать иностранцам и не игнорируют их вопросов.

По словам бразильских журналистов, понять россиян им помогают национальные блюда. Корреспонденты высказались о том, что они довольны приемом и после посещения Ростова у них остались положительные впечатления.