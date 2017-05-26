Ракетоносцы Каспийской флотилии вошли в Средиземное море

По некоторым данным, корветы из состава Каспийской флотилии двигаются в сторону порта Тартус в Сирии, где находится военная база России. Сведения об этом появились в социальных сетях.

Как сообщили в одном из блогов в соцсети, в Средиземное море вошли ракетные корветы, которые входят в состав Каспийской флотилии. Были замечены малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг", которые оборудованы вертикальной пусковой установкой комплекса ЗР-14УКСК, способной нести в себе восемь ракет большой дальности марки "Калибр".

Пользователи соцсетей предположили, что корветы по Средиземному морю намерены попасть в морской порт Тартус, где в настоящий момент находиться российская военная база в Сирии.

Стоит отметить, что прохождение российских ракетоносцев через Босфор также удалось зафиксировать мониторинговым службам Стамбула.